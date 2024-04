John van den Heuvel maakt realityserie met Gordon

John van den Heuvel werkt met zijn productiebedrijf aan een nieuwe realityserie rond Gordon. Dat meldde hij vrijdag in RTL Boulevard. De eerste opnames zijn gemaakt, SBS6 zou volgens Van den Heuvel interesse hebben.

In eerste instantie had de misdaadjournalist, die ook een productiebedrijf heeft, het plan om een nieuwe serie met Gordon en Gerard Joling te maken. “Ik ken ze allebei goed, en ik heb met allebei goed contact”, vertelt Van den Heuvel. “Ik heb gekeken of ze met elkaar weer televisie zouden kunnen maken. Maar dat gaat niet gebeuren.” Joling gaf al snel aan dat zijn agenda te vol was op dit moment.

Daarna is Van den Heuvel met zijn compagnon verder gaan praten met Gordon. “Daar zijn nieuwe ideeën uitgerold”, stelde hij in Boulevard. “Ik denk dat dit programma er wel gaat komen.”

Overleden partner

Gordon en Gerard werkten tussen 2005 en 2018 vaak samen voor verschillende programma’s. Vooral de serie Joling & Gordon over de vloer (2005-2007) wordt op sociale media nog vaak aangehaald om de platte humor van het duo. Sindsdien wordt er veel gespeculeerd over een nieuwe samenwerking.

Eerder deze week vertelde Gordon in het programma MISCHA! op NPO Radio 1 dat de man waarmee hij al zeven maanden aan het daten was, is overleden. Gordon vertelde niet hoe zijn overleden vriend heet. Het is onduidelijk of deze gebeurtenissen ook terugkomen in de realityserie van Van den Heuvel.