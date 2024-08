Johan Derksen (75) wel te porren voor nog een aantal jaar Vandaag Inside

Johan Derksen is nog niet klaar met de talkshow Vandaag Inside. Vrijdag sorteerde hij voorafgaand aan de uitzending vast voor op contractverlenging.

Presentator Wilfred Genee hield Derksen voor dat hij nog maar 180 uitzendingen hoefde te maken tot zijn verbintenis aan Talpa afloopt. “En dan ligt er een heel vet contract op ons te wachten. Dat denk ik wel. Zo gaat het toch meestal?”, kaatste Derksen terug.

Dat de 75-jarige analist inmiddels op leeftijd is, maakt hem niet uit. “We praten niet over leeftijden hè, dat is discriminerend.”

Jaar of vijf

“Dus jij wil door?”, besloot Genee, waarop Derksen bevestigend antwoordde: “En niet voor een jaartje, hè. Nee, meteen een jaar of vijf.”

Minder vaak VI

Eerder deze week zei René van der Gijp juist dat hij minder vaak Vandaag Inside wil doen. Hij vindt het niet erg om dan minder betaald te krijgen. “Dat is voor mij geen probleem, ik denk alleen niet dat de rest daar ook zo over denkt”, zei hij.