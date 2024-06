Johan Derksen over nieuwe talkshow met dezelfde collega’s: privé geen contact met Gijp en Genee

Johan Derksen kijkt er niet tegenop om tijdens het EK Voetbal weer op de buis te verschijnen. Dat zei de 75-jarige televisieanalist vrijdag in Shownieuws, waarin hij vooruitblikt op de talkshow Vandaag Inside Oranje. Dat programma is van 14 juni tot en met 14 juli, zolang het EK duurt, dagelijks te zien op SBS6.

Na een vakantieonderbreking van vier weken, mag hij samen met Wilfred Genee en René van der Gijp het stokje overnemen van Hélène Hendriks die tijdens hun afwezigheid het tijdslot met De Oranjezomer vulde. Het late tijdstip, na de wedstrijden, is voor Derksen geen punt. “We zitten na de wedstrijden hè, dus om kwart over elf is de wedstrijd afgelopen en dan komen wij”. Dat hij van en naar huis gereden wordt scheelt enorm, aldus Derksen. “Een uur werken per dag kan ik nog wel volhouden hoor. Ik heb een chauffeur joh. Ik doe een dutje en voor je het weet ben ik in Hilversum”.

Een weerzien aan de VI-tafel met Genee en Van der Gijp is voor Derksen niet per se waar hij het voor doet. “Wij missen elkaar niet. Privé hebben wij nooit contact en er is verder ook geen reden om bij elkaar de deur plat te lopen. Ik ben één keer bij René geweest en bij Wilfred ben ik nog nooit geweest.”