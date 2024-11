Jim Bakkum en Bettina Holwerda komen met persoonlijke theatershow

Jim Bakkum (37) en Bettina Holwerda (45) staan komend jaar samen in het theater met de voorstelling SAMEN. Van eind januari tot half juni touren ze door Nederland met hun eerste gezamenlijke theatershow, waarvan Jim de speellijst op zijn website heeft gedeeld.

Volgens de beschrijving op Jims website belooft de show een intieme en muzikale reis te worden. ‘Voordat ze elkaar écht uit het oog verliezen, gaan Jim en Bettina gezamenlijk op pad met hun eerste eigen theatershow‘, valt er te lezen.

De toelichting gaat verder: ‘Met de hectiek van een jong gezin en hun drukke carrières is er weinig tijd voor qualitytime. Tot nu! Er staan 37 date-nights gepland waarin ze samen hun muzikale talent tentoonstellen. Een show vol met herkenbare verhalen, zelfspot, humor, liefde en veel muziek.’

Lees ook: Jim Bakkum maakt opvallende carrièremove

Jim Bakkum begon zijn carrière in 2002 op 15-jarige leeftijd als finalist in de allereerste editie van Idols Nederland. Hij eindigde op de tweede plaats, wat meteen zijn doorbraak betekende. Jim ontmoette Bettina Holwerda in 2007 tijdens de repetities voor de musical Grease. De zanger en presentator speelde de rol van Danny Zuko en Bettina vertolkte Sandy. Daar sloeg de vonk over. Het stel trouwde in 2011. Jim en Bettina hebben inmiddels drie kinderen.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP