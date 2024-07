Hélène Hendriks slaat terug na schaap-sneer Gordon

Presentatrice Hélène Hendriks en consorten bescheurden zich in afgelopen vrijdag in De Oranjezomer om Gordon, die het in zijn Instagram Stories niet drooghield toen hij de releasedatum van zijn serie Dit ben ik, Gordon bekendmaakte. Gordon was woest en zei over Hélène onder andere: “Heb dat schaap nog nooit ontmoet”. Dat “schaap” slaat in de promo voor haar talkshow terug en stelt droogjes haar broer Tom voor aan de kijkers…

“Het is familiedag bij De Oranjezomer, dacht ik: ja ik neem ze ook een keertje mee”, grapt Hélène terwijl ze Tom het schaap aanhaalt. “Dit is Tom, dat is mijn broer dus…”

