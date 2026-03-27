Hélène Hendriks bleef doorwerken ondanks klachten: ‘Moeite te concentreren’

Tekst: Denise Delgado

Hélène Hendriks heeft een moeilijke periode achter de rug. Tijdens de laatste weken van ‘De Oranjezomer’ stond ze nog gewoon voor de camera, terwijl ze kampte met gezondheidsklachten en zware medicatie gebruikte. In een interview met ‘100%NL Magazine’ vertelt de presentator dat ze koste wat kost wilde doorgaan.

Hélène herstelt nog altijd van een operatie aan haar onderrug, waarbij een zenuw bekneld zat. Toch besloot ze niet stil te vallen. “Ik ben iemand die niet bij de pakken neer gaat zitten, dus ik ben gewoon doorgegaan”, zegt ze. Opgeven past naar eigen zeggen simpelweg niet bij haar.

Makkelijk was dat niet. Vooral in de slotweken van De Oranjezomer merkte ze hoeveel invloed de medicatie op haar had. “De laatste weken bij De Oranjezomer gingen nergens over”, zegt ze daar nu eerlijk over.

Door de medicijnen werd het steeds lastiger om geconcentreerd te blijven. “Ik had ontzettend veel moeite om me te concentreren door alle medicatie die ik slikte.” Dat was volgens haar ook duidelijk merkbaar tijdens het presenteren. “Volzinnen kwamen er niet uit, want mijn hoofd was één grote mistbank.”

Bewijsdrang

Dat ze toch bleef doorwerken, had meerdere oorzaken. Ze wijst op haar eigen bewijsdrang, maar ook op haar verantwoordelijkheidsgevoel richting collega’s. “Misschien ook vanuit een soort bewijsdrang”, zegt ze daarover.

Daarnaast speelde mee dat het in die periode erg druk was in de sportwereld. “Er was in die tijd best veel Europees voetbal en zo ruim zitten we niet in onze mensen.” Juist daarom wilde ze niet uitvallen. “Als ik weg was gevallen, dan had ik andere mensen met een probleem opgezadeld. Dat wil ik niet.”

