Johan Derksen enthousiast: Hélène Hendriks terug bij De Oranjezomer

Tekst: Evelien Berkemeijer

Vanavond is het dan eindelijk zover: Oranjezomer presentatrice Hélène Hendriks keert terug op SBS6 bij haar eigen talkshow.

Die is de afgelopen weken met wisselend succes overgenomen, dus veel kijkers zijn dan ook maar wat blij dat de geliefde presentatrice weer back on track is. En haar grootste fan, Johan Derksen, kan natuurlijk ook niet wachten.

Hélène langer afwezig dan gepland

Eerder dit jaar liet Hélène bij Vandaag Inside weten dat ze vanwege een operatie de seizoensstart van De Oranjezomer niet kon presenteren. Aanvankelijk leek het om een korte afwezigheid te gaan, maar die werd steeds langer. Weken werden maanden en veel kijkers begonnen zich af te vragen of ze dit seizoen überhaupt nog zou terugkeren. Gelukkig komt daar vanavond dus verandering in.

Vervangers met gemengde reacties

Tijdens haar afwezigheid namen Johnny de Mol en Thomas van Groningen de presentatie op zich. Vooral Johnny kreeg het stevig te verduren op sociale media. Thomas kreeg daarentegen juist veel complimenten. Johan Derksen is er duidelijk over: ‘Ik vind dat SBS6 hem meteen moet vastleggen.’

Johan Derksen: ‘We vinden haar alle drie een topwijf’

Johan Derksen is duidelijk blij dat Hélène weer van de partij is. ‘Dat vind ik persoonlijk heel leuk. Wilfred Genee en ik zijn het niet over veel dingen eens, maar we zijn het wel eens over het feit dat we alle drie Hélène een topwijf vinden.’ Hoewel hij ook aardig is over Johnny de Mol, ‘een ontzettende leuke jongen’, voegt hij eraan toe: ‘maar die beheerst het kunstje niet.’ Over Hélène zegt hij: ‘Ze is niet kinderachtig, je kunt alles tegen haar zeggen.’

FOTO: ANP