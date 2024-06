Gordon probeert mensen te helpen in nieuw programma Lieve Gordon

Voor zijn nieuwe televisieprogramma, Lieve Gordon, deed Gordon Heuckeroth woensdag op zijn Instagram Stories een oproep aan mensen die zijn hulp wel kunnen gebruiken. Maar ook om uiteenlopende redenen kunnen geïnteresseerden zich bij hem melden. Zo noemt de 55-jarige zanger “een huwelijksaanzoek”, een “aanpassing in je woning” of mensen die hem “gewoon een keertje willen ontmoeten” als mogelijkheden.

Waar en wanneer Lieve Gordon verschijnt, is niet duidelijk. Eerder op de dag meldde RTL Boulevard dat producent Trinity Media “in gesprek is met verschillende zenders” en dat “er vanuit hen interesse is voor het programma”.

Leuke ideeën

Dat Gordon bezig is met een nieuw programma, is geen verrassing. Eerder dit jaar liet de Amsterdammer, die afgelopen jaar uit zijn contract bij Talpa liep, nog weten al door een aantal productiehuizen te zijn benaderd en zelf ook “een paar leuke ideeën” te hebben.