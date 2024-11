Gordon kan weer lachen na Adele-debacle

Gordon had afgelopen zondag goed de pest in toen zijn kaartjes voor de show van zangeres Adele in Las Vegas bleken te zijn doorverkocht, maar hij kan weer lachen, meldt hij op Instagram.

De zanger en presentator baalde op zijn zachtst gezegd als een stier toen bleek dat hij voor Piet Snot naar Las Vegas was afgereisd, maar hij heeft in ieder geval zijn geld terug, plus een lekker extraatje. “Wel een leuk begin van de dag dat Viagogo mijn kaartjes heeft vergoed, en een extra voucher heeft gegeven voor een ander evenement!! Kunnen we lekker shoppen!”, aldus een zeer tevreden Gordon.

Dichte deur

Hij betaalde maar liefst 5000 euro voor drie kaartjes, maar kwam niet verder dan de deur. En hij was niet de enige, schreef hij zondag: er stonden “nog veel meer mensen” voor een dichte deur.