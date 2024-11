Gordon ‘op schofterige wijze’ opgelicht

Gordon had zich verheugd op een concert van Adele in Las Vegas, maar dat is uitgelopen op een deceptie. In een video op Instagram laat de 56-jarige presentator weten dat zijn tickets “op schofterige wijze” zijn doorverkocht en dat hij voor een dichte deur stond.

“Je gelooft het niet”, begint Gordon in zijn video. “We zouden dus naar Adele gaan. Zijn de tickets gewoon doorverkocht. Ik kan wel huilen. Zes maanden heb ik hier naar toegeleefd.”

“We hebben 9000 kilometer gereisd”, gaat Gordon door. “Geen tickets meer te krijgen. 5000 euro betaald. Hier zijn gewoon geen woorden voor.” Volgens Gordon stonden er “nog veel meer” mensen die hetzelfde probleem hadden als hijzelf.