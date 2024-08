Gordon is kritiek zat: ‘Ik word daar zo moe van’

Tijdens de opening van zijn nieuwe horecazaak Blushing had Gordon het gevoel dat hij zich sterk moest houden en vooral geen emotie mocht tonen. Dat bekende hij die dag aan Weekend. “Anders wordt het weer als theater aangemerkt.”

Gordon is het helemaal zat dat wanneer hij zijn emoties toont dat door de media wordt weggezet als theater. “Daar wordt ik zo moe van, echt,” vertelde hij Weekend tijdens de opening van het nieuwe Blushing. Wanneer er kritische uitspraken over hem worden gedaan doet dat hem veel. “Vooral dat uitlachen van mijn op televisie. Ik heb er geen woorden meer voor.”

Eigen gewin

Gordon is zichzelf ervan bewust dat wanneer hij iets roept er een tegenreactie komt. Maar hoe het valt hem vies tegen hoe daar vervolgens mee om wordt gegaan. “Dan ga je me wel bellen voor je programma om te smeken of ik erin kom en me dan belachelijk maken, zoals bij De Oranjezomer. Jack van Gelder ken ik al heel lang en die deed daar heel aanvallend. Dan denk ik: waarom zeg je dat soort dingen? Het is allemaal voor eigen gewin.”

Lees het hele interview met Gordon, waarin hij onder meer vertelt over zijn diepe dal van de afgelopen twee jaar en verder ingaat op zijn relatie met de media, in Weekend nummer 35