Gordon blikt terug op 2024: valse start maar heel veel hoogtepunten

Voor Gordon is het jaar 2024 “bewogen” begonnen, maar ook “fantastisch” geëindigd. Dat zei de 56-jarige presentator in een video op Instagram. Gordon brengt het nieuwe jaar door in Dubai, waar hij ook een woning heeft.

“Wat een jaar”, begon Gordon in het filmpje. “Ik kan wel zeggen dat het een bewogen jaar was. Een valse start met een project waar ik mijn hele ziel en zaligheid in heb gelegd.” Daarmee doelt Gordon op zijn muzikale comeback. “Iedereen weet wat daarmee gebeurd is.” Na het uitbrengen van een nieuw album cancelde Gordon zijn theatertour door negatieve kritieken en een tegenvallende kaartverkoop.

Dankbaar

Toch kijkt Gordon uiteindelijk terug op “een fantastisch 2024”, zei hij ook. “Met heel, heel veel hoogtepunten. Daar ben ik dankbaar voor. Ik wens iedereen dan ook een ongelooflijk fantastisch nieuw jaar. Vooral de mensen die mij door dik en dun hebben gesteund.”