Gordon begint nieuw avontuur op Curaçao

Gordon opent een vestiging van zijn horecaketen Blushing op Curaçao. Dat deelde de 56-jarige ondernemer dinsdag in een bericht op sociale media. Eerder kondigde Gordon al de komst van een hotel en restaurant aan op Bonaire.

“Volledig onverwacht gaat Blushing als eerste open op Curaçao”, schreef Gordon dinsdag. In een winkelcomplex opent de presentator een horecazaak, waar klanten kunnen ontbijten, lunchen en dineren. De exacte openingsdatum maakt Gordon later bekend.

Gordon noemt het nieuws “wederom een hoogtepunt in mijn streven naar de uitbreiding” van zijn merk Blushing. “Met deze projecten die mijn volledige aandacht opeisen heb ik geen tijd meer om andere werkzaamheden ernaast te doen dus heb ik besloten mij te focussen op deze enorm grote stappen!”

Lees ook: Gordon ‘op schofterige wijze’ opgelicht

Blaricum en Amsterdam

Afgelopen zomer opende Gordon opnieuw een koffiezaak in Blaricum, waar hij eerder al eens een vestiging had. Die zaak sloot hij in de coronatijd. In Amsterdam heeft de presentator ook nog een vestiging van zijn onderneming.