Gijs Staverman openhartig over zijn moeilijke jeugd en rol als pleegvader

Gijs Staverman (58) groeide op in een gezin met psychische problemen. Hoewel hij vaak wordt gezien als ‘een blij ei’, is het leven van Gijs niet altijd rooskleurig geweest. In de nieuwste editie van ‘LINDA.’ deel hij eerlijk zijn ervaringen uit zijn jeugd en de zorg voor zijn (pleeg)kinderen.

Op 22-jarige leeftijd kreeg Gijs’ zes jaar oudere broer Remco verschillende psychische aandoeningen, waaronder psychoses, schizofrenie en manische depressiviteit. Dit leidde tot agressief gedrag, bedreigingen naar hun ouders en uiteindelijk een aanhouding door de politie.

Remco werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Maar door gebrek aan een goed behandelplan ontstond er ‘nog veel meer gezeik’. Zijn broer ging vaak van afdeling naar afdeling en zijn medicatie werd voortdurend aangepast. “Op een gegeven moment zat hij aan 32 pillen per week. Daar kreeg hij zo’n slechte conditie van dat hij uiteindelijk op z’n 44ste is overleden”, vertelt Gijs.

Na het overlijden van zijn broer voelde de radiopresentator zich alleen. Hij kende namelijk geen anderen met dergelijke familieomstandigheden. Maar toen zijn ouders een stichting oprichtten voor familieleden van mensen met psychische problemen, ontdekte hij dat hij niet de enige was. Dit besef gaf hem enige troost.

Gijs met zijn dochter bij de premiere van de musical Frozen in het AFAS Circustheater Scheveningen

Sinds 2015 is Gijs samen met zijn grote liefde Cher. Cher heeft op dat moment al een dochter en twee pleegkinderen. Hoewel hij destijds geen sterke wens had om zelf kinderen te krijgen, kreeg hij al snel een band met hen. De pleegkinderen zijn officieel de kinderen van Chers broer, maar hij en zijn vrouw konden niet meer voor hen zorgen, legt Gijs uit. Ook hebben de kinderen weinig contact met hun moeder. Dat maakt de situatie voor de kinderen moeilijk. Toch proberen Gijs en Cher de kinderen een hart onder de riem te steken. “Wij vertellen de kinderen dat zij zich daar niet helemaal bewust van is en dat dat niet haar schuld is, maar dat zij zich er tegelijkertijd ook hartstikke rot over mogen voelen, want de hele situatie is natuurlijk superklote.”

Gijs Staverman is niet alleen vader maar ook opa. Bonusdochter Chanelle beviel vorig jaar van een zoon. Bekijk de video hieronder:

Op Instagram deelde Gijs onlangs een foto van zijn kleinzoon. ‘James op de foto met kadopa’, schrijft hij eronder.

