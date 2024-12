Frank Lammers: ‘Het gaat niet meer over menselijkheid’

Als Frank Lammers iets zou mogen wensen voor de wereld, dan is het wel dat we wat liever voor elkaar zijn en wat meer met elkaar verbonden raken. “Ik word heel verdrietig van wat er allemaal aan de hand is,” vertelt de acteur deze week in Weekend.

Als Frank Lammers een wens zou mogen doen voor komend jaar zou hij niet alleen iets wensen voor zichzelf. “Liefde, verbondenheid, zachtheid en gulheid. Eigenlijk alles wat er een beetje aan ontbreekt in de wereld momenteel. Op vele fronten. Ik word echt heel verdrietig van wat er allemaal aan de hand is. Ik hoef voor mezelf niet zoveel, maar ik wil wel de krant kunnen lezen zonder dat ik in huilen uitbarst.”

Menselijkheid

“Ik begrijp het niet,” antwoordt Frank op de vraag waarom het hem zo raakt. “Ik begrijp bijvoorbeeld niet dat dit land zo’n harde regering heeft, dat het alleen maar gaat over geld en hebben en niet meer over menselijkheid. Dat begrijp ik niet, want zo zit ik niet in elkaar.”

