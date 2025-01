Fajah Lourens is fitter dan ooit en dít is haar gouden combinatie

Fajah Lourens (43) staat al jaren bekend om haar ‘killer body’ en dat menigeen dat ook ambieert, blijkt wel uit de verkoop van haar boeken. Zelf is ze nooit klaar met leren hoe zo gezond mogelijk zo fit mogelijk te zijn én te blijven, en nu heeft ze haar gouden combinatie gevonden, vertelt ze deze week in Weekend.

Haar geheim? “Het ketodieet in combinatie met vasten. De kilo’s vliegen ervan af!”, vertelt de ‘fitfluencer’ enthousiast. “Mijn producer is inmiddels twintig kilo afgevallen. Ik heb voor het eerst in mijn leven zichtbaar gedefinieerde lijnen op mijn benen en mijn armen zijn ook droger dan ooit.”

Vasten, oftewel intermittent fasting, heeft vele gezondheidsvoordelen, legt Fajah uit. “In onze maatschappij eten we bijna constant, wat leidt tot bloedsuiker pieken en dips. Hoe vaker deze pieken, hoe sneller we verouderen. Door vasten kun je je bloedsuiker spiegel stabiliseren, wat het verouderingsproces vertraagt en mogelijk je levensduur verlengt.”

Ketose

Na drie maanden intermittent fasting merkte Fajah dat haar lichaam vetreserves begon aan te spreken waardoor haar lichaam strakker werd, hoewel ze niet veel afviel. Interessant, vond Fajah, “en zo kwam ik terecht bij het ketodieet.” Volgers van het ketodieet eten zo min mogelijk koolhydraten, maar juist vetrijk voedsel. “Hierdoor leert je lichaam vet als primaire energiebron te gebruiken in plaats van glucose (suiker, red.). Na zestien uur vasten en het eten van vetrijke voeding, kom je in ketose: je lichaam schakelt over op vetverbranding, waarbij ketonen vrijkomen die als energie dienen.” En die ketonen ontstaan (helaas..?) alleen bij een strikt koolhydraatarm dieet.

