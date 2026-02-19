Nff 2023 Premiere Serie Bodem Wilbert Gieske

Ex-GTST Wilbert Gieske doet aangifte na nep-overlijdensberichten: ‘Ze kloten met mijn familie’

Tekst: Denise Delgado

19/02/2026

Voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur Wilbert Gieske (79) heeft aangifte gedaan van smaad en laster na opnieuw valse overlijdensberichten. Volgens het AD raken BN’ers steeds vaker verzeild in dit soort cyberfraude, waarbij namen worden misbruikt om fans geld af te troggelen. Eerder trof het Jette van der Meij; nu is Wilbert aan de beurt.

De acteur, jarenlang te zien als Robert, zag recent weer zo’n bericht langskomen. Hij zegt: ‘Mijn vrienden en familie zijn zich het apezuur geschrokken.’ Voor hem is de grens bereikt, ook vanwege de mogelijke schade aan zijn werk.

Aangifte na nieuwe nepberichten

Volgens Wilbert kan dit direct effect hebben op zijn professionele leven: ‘In mijn vakgebied is het erg lastig als theatermakers en producenten denken dat ik er niet meer ben.’ Daarom deed hij aangifte wegens smaad en laster.

Wilbert Gieske: '18 jaar GTST was teveel van het goede'

Ook RTL reageert en noemt de situatie zorgwekkend: ‘Wij vinden het zeer kwalijk dat enkele accounts, die zich als fanaccount van GTST presenteren, met regelmaat onjuiste en schadelijke berichten verspreiden. Dit raakt in de eerste plaats de betrokken acteurs en hun naasten.’

Netwerk achter fake fanpagina’s

Achter de pagina’s die de nepberichten rondpompen, zou een Vietnamees netwerk zitten. Sinds 2024 liften de daders mee op populaire tv-titels als B&B Vol Liefde en GTST en verwijzen hun nepartikelen naar dubieuze sites.

Reinout Oerlemans keert terug als Arnie Alberts in GTST-jubileum

Cijfers en voorbeelden

Uit onderzoek van AD en Nieuwscheckers blijkt dat het afgelopen jaar circa veertig BN’ers slachtoffer werden van deze vorm van online oplichting. De berichten verspreiden zich razendsnel via social media. Henny Huisman kreeg zelfs te maken met AI-bewerkte beelden; zijn manager ontving een condoleance: ‘Gecondoleerd met Henny’, nadat online was beweerd dat de presentator ‘aan gezondheidsproblemen’ was overleden. Henny: ‘Ze kloten niet alleen met mij, maar ook met mijn familie.’

Handhaving en platforms

Hoewel het om duizenden strafbare feiten zou gaan en het Openbaar Ministerie de praktijken ‘heel kwalijk’ noemt en aangeeft dat vervolging mogelijk is, lijkt Meta Platforms (moederbedrijf van Facebook) vooralsnog weinig in te grijpen.

Denise Delgado

