Donny Roelvink weer vrijgezel: ‘Moet gewoon liefde hebben’

Donny Roelvink (27) is weer single. Dat bevestigt hij in een interview met entertainmentplatform ‘AXEDLife’. “Ik ben momenteel weer vrijgezel, dus dat is de status,” aldus de zoon van Dries Roelvink.

Tijdens zijn vorige relatie koos Donny ervoor om zijn partner buiten de media-aandacht te houden. Hoewel hij openstaat voor een nieuwe liefde, heeft hij gemengde gevoelens over een relatie met een influencer. “Ik zoek wel naar een stukje privé in mijn leven. Maar ik sluit het niet uit, ik moet gewoon liefde hebben,” zegt hij.

In mei vorig jaar maakte Donny bekend dat hij een vriendin had. Daarvoor had hij een relatie van twee jaar met influencer Janice Blok, die in oktober 2021 eindigde.

Dit jaar nam Donny nog een belangrijke stap in zijn leven: hij bekeerde zich tot de islam. Hij sprak openhartig over deze beslissing en de veranderingen die dit met zich meebracht. Bekijk de video hieronder:

