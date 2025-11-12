Dít zijn de kersttradities van Chantal Janzen: ‘Alles mag los’

60e Gouden Televizier Ring Gala

Chantal Janzen (46) heeft één gouden kerstregel: de boom versier je nooit alleen. In haar column in ‘&C’ deelt de presentatrice haar ‘heilige’ kerstritueel, dat elk jaar begint met chaos, lichtjes en een flinke dosis gezelligheid.

Na Sinterklaas

De kerstversiering blijft bij Chantal netjes in de kast tot na Sinterklaas, want haar jongste zoon Bobby gelooft nog heilig in de goedheiligman. ‘Maar daarna.. mag alles los’, schrijft ze. ‘Lichtjes, ballen, slingers… Ik vind het heerlijk om alle kerstdozen tevoorschijn te rukken en de boel flink op te tuigen.’ 

Iedereen doet mee

Er is één traditie waar ze nooit van afwijkt: samen de kerstboom optuigen. ‘Ik zal nooit de kerstboom alleen opzetten,’ schrijft ze in hoofdletters. Zelfs puberzoon James komt er niet onderuit. ‘Al is James zestien, al heeft-ie er geen zin in, hij is erbij.’ Tradities zijn er volgens de presentatrice eenmaal ‘om te koesteren’. ‘Of in ieder geval om half af te maken.’

Ook hebben de kinderen hun eigen miniboom op hun kamer. Alleen op 1 januari is het feest voorbij. ‘Zodra het 1 januari is, wil ik de hele rommel het huis uit,’ grapt Chantal.

Vaste rituelen

En als de boom eenmaal staat, volgen de vaste rituelen: wandelen met de familie, Home Alone op de achtergrond en cadeautjes onder de boom. Wat ze inmiddels heeft losgelaten? ‘De alles-en-iedereen-op-één-plek-kerst. Het klinkt ideaal, maar was het niet.’ Tegenwoordig vieren ze kerst op meerdere plekken in Limburg en ondanks de drukte blijft ze dankbaar: ‘Want het is en blijft bijzonder dat we bij elkaar kunnen zijn.’

