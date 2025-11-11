Jochem Myjer

Jochem Myjer deelt: Pietje Paniek na commotie nu terug in Het Sinterklaasjournaal

11/11/2025

Na een afwezigheid van tien jaar is Pietje Paniek weer te zien in Het Sinterklaasjournaal. Acteur en cabaretier Jochem Myjer deelde maandagavond een foto op Instagram waarop hij samen met de bekende piet poseert. ‘Blij voor mijn neef’, schreef hij erbij.

De terugkeer van de hysterische hulppiet is opvallend, want in 2016 besloot Jochem Myjer dat het personage zou stoppen. Destijds was er veel discussie over de overgang naar roetveegpieten. ‘De lol was eraf’, zei de komiek destijds in College Tour. Nu duikt Pietje Paniek dus opnieuw op in het jaarlijkse kinderprogramma.

Terug van weggeweest

Op Instagram liet Jochem weten hoe blij hij is dat zijn personage weer meedoet. ‘Ik zag hem net voorbijstuiven op het Sinterklaasjournaal. Ik ben zo blij voor hem, want ik weet dat hij dit het leukste baantje van de hele wereld vindt en dat hij het super gemist heeft’, schreef hij. De cabaretier voegde er met een knipoog aan toe: ‘Nu maar hopen dat hij zijn paniek de komende weken een beetje onder controle heeft.’

Nieuwe rol in het verhaal

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen krijgt Pietje Paniek meteen een belangrijke taak. Wanneer Sinterklaas het contact met de stoomboot verliest en de piet de leiding krijgt over de cadeaus die op Texel in schoenen moeten worden gestopt. Of dat allemaal goed gaat, is natuurlijk nog maar de vraag… paniek ligt bij hem altijd op de loer.

