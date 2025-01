Dit is waarom Dionne Stax kinderopvang ‘uit Scandinavisch oogpunt’ koos

Dionne Stax is “onwijs aan het genieten van het moederschap”. Dat zei de 39-jarige MAX-coryfee dinsdag tegen het ANP. Stax werd zes weken geleden moeder van een dochtertje: “Lexie groeit goed en ik moest laatst alweer wat kleertjes uit de kast halen waar ze niet meer in past. Het is een mooie ontdekkingsreis.”

Zo leerde ze ook dingen over het ouderschap in het Hoge Noorden. Ondanks haar verlof is ze toch op televisie te zien. Stax maakte opnames voor het tweede seizoen van het programma Het Hoge Noorden, dat dinsdagavond van start gaat op NPO1. Stax volgde een jaar lang Nederlanders die voor avontuur in de Scandinavische wildernis kozen. “Het is een compleet ander leven in de winterse kou. Ik volg tijdens de serie meerdere mensen, gezinnen en koppels”, zegt Stax.

Ze krijgt een kijkje in het leven van mensen die naar Noorwegen, Zweden en de eilandengroep Spitsbergen vertrokken. “Het is bijzonder om de beweegredenen van mensen te horen. Ze zijn daar meer op de natuur aangewezen, gaan terug naar de eenvoud. Dat spreekt mij ook wel aan. Wat ik ook heel mooi vond om te zien was hoe flexibel de kinderen van deze mensen omgaan met de verhuizing. Hoe snel ze de taal onder de knie krijgen. Ze zijn totaal Scandinavisch geworden.”

‘Kind moet een kind zijn’

Tijdens de opnames was Stax in verwachting. “Tijdens de opnames heb ik ook gekeken bij een kinderopvang, waar veel verbinding is met de natuur. Hier zijn er allemaal regels en moet alles veilig, maar daar is een ietwat andere instelling. Als een kindje valt, en een blauwe plek krijgt, is het vallen en opstaan. Dat sprak me erg aan. Een kind moet een kind zijn.” Daarom heeft Stax in Nederland een opvang gekozen die vanuit een Scandinavisch oogpunt handelt.