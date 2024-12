Zo gaat het met Dionne Stax na bevalling: ‘Weer beetje geland’

Dionne Stax is “weer een beetje geland” sinds zij vorige week beviel van haar eerste kindje, dochter Lexie. Dat vertelde de presentatrice vrijdag in de uitzending van de 538 Ochtendshow, waar ze samen met haar partner Steven Jansen een update gaf over hoe het gaat.

“Het gaat heel goed. Ik ben weer een beetje geland. Ik voel me lichamelijk ook wel weer oké”, vertelt Stax (39). “Ik zit nu naar mijn dochtertje te kijken en voel een en al liefde.”

Ook Jansen, bekend van het dj-duo Lucas & Steve, kwam even aan de telefoon. “Alle clichés zijn waar”, zei hij. “Ongelofelijk dat je binnen een minuut zoveel van iemand kunt houden. Dat is bizar.” De 32-jarige muzikant zei verder dat de nachten sinds de geboorte van Lexie gebroken zijn, maar dat hij dat “wel enigszins gewend” is door het touren voor zijn werk.