Dit is hoe Martijn Krabbé zijn 58e verjaardag doorbrengt

Tekst: Denise Delgado

Geen verjaardag aan de keukentafel, maar gewoon in de studio: Martijn Krabbé viert zijn 58e verjaardag dit jaar al werkend. Via Instagram Stories laat de presentator donderdag zien hoe zijn dag eruitziet en gunt hij volgers een blik achter de schermen.

Op de gedeelde foto is te zien dat Martijn bezig is met het inspreken van voice-overs. Bij het beeld schrijft hij: ‘Er is er één jarig.’ Of er later op de dag thuis nog wordt uitgepakt, laat hij voorlopig in het midden.

Instagram: @martijn_krabbe

Niet als presentator in beeld

Dat Martijn op zijn verjaardag achter de microfoon staat, is niet zo verrassend. De presentator is nog altijd als voice-over te horen in Kopen Zonder Kijken. Ook is hij terug als stem van The Voice of Holland. Zelf liet hij recent weten blij te zijn dat hij op die manier nog steeds onderdeel kan zijn van de programma’s.

Vanwege zijn gezondheid is hij niet meer als presentator in beeld verschijnt. In het nieuwe seizoen van Kopen Zonder Kijken worden zijn presentatietaken opgevangen door verschillende RTL-collega’s; onder anderen Marieke Elsinga neemt daarbij een aflevering voor haar rekening.

Voice Over Award

Onlangs won hij nog de Voice Over Award 2026, een prijs voor zijn stemwerk in onder meer Kopen Zonder Kijken en The Voice of Holland.



BEELD: ANP/@MARTIJN_KRABBE