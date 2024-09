Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen nog niet klaar met KANE: punt staat nog niet

KANE heeft na zijn comeback de smaak te pakken. De Haagse band denkt voorlopig niet aan stoppen en maakt plannen voor 2025. “Want de punt staat nog niet”, zegt zanger Dinand Woesthoff in een video op Instagram.

De groep, die in juni na tien jaar terugkeerde op het podium, gaat binnenkort weer de studio in en wil volgend jaar weer concerten geven. “Dan gaan we elkaar weer ergens treffen.”

‘Theatertour kun je vergeten’

Woesthoff nodigt zijn volgers uit om locaties te sturen waar zijn band zou moeten optreden. Hij heeft echter wel wat voorwaarden. “Theatertour mag je zeker noemen, maar kun je vergeten”, schrijft de zanger in een bericht bij zijn video.