Kane blijft misschien niet voor altijd samen: ‘Dat houdt het leuk’

Kane is na een pauze van zo’n tien jaar terug en viert dat vanaf dinsdag met een vijftal concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome. De comeback voelt ontzettend goed, vertelt gitarist Dennis van Leeuwen (53) aan het ANP, mede door de afspraak met Dinand Woesthoff (51) dat het niet voor altijd hoeft te zijn. “We plannen gewoon steeds een stukje vooruit. Dat we er zo los mee omgaan, houdt het leuk.”

De twee artiesten “weten dat je gevangen kunt raken in je agenda”. “Dat is wat we nu echt niet wilden”, zegt Van Leeuwen. “Het was toen ook het enige wat we deden. Nu heeft Dinand vier kinderen, ik twee en mijn vriendin heeft er drie. Dus er zijn nu andere mensen die dingen van ons verwachten, het is nu een hele andere ‘state of mind’. We zijn ouder geworden.”

Toch hebben de twee hun draai weer gevonden. “Je doet tien jaar andere dingen en je haalt het uit de ijskast en het werkt allemaal nog.” Van Leeuwen en Woesthoff “staan als een stel blije gasten met elkaar te repeteren”, zegt Van Leeuwen. “Wat die pauze van tien jaar gedaan heeft: alles wat frustrerend of minder leuk was, is weg. Je ziet alleen alle leuke dingen en lol die er nu in zit. De sfeer is beter dan ooit.”

Domino-effect

De documentaire die pas over het duo verscheen op Videoland vormde de aanleiding voor de reünie. “We zeiden: zullen we dan 25 jaar na oprichting ook weer het podium op gaan? Ook omdat fans nooit een echt afscheid hebben gekregen toen we stopten in 2014. Zo is het een domino-effect geweest.”

Ondanks de ervaring van de twee artiesten, vonden zij het zien van de lege Ziggo Dome “best imponerend”. “We zijn wel iets gewend, maar het is allemaal echt lang geleden.” Van Leeuwen, Woesthoff en hun muzikanten hebben de shows heel goed voorbereid, laat Van Leeuwen weten. “Het wordt echt een indrukwekkende show.” Tijdens de optredens blikken de mannen terug op hun ontmoeting, zo’n 25 jaar geleden in Den Haag. “We ontmoetten elkaar op het strand en raakten in gesprek. Dinand zei: kom een keer langs, dan gaan we muziek maken. Daar ontstond Kane.”

Hoewel de artiesten een stuk meer ervaring hebben, voelt het ergens hetzelfde als toen. “Alles wat we toen deden, doen we nu op dezelfde manier. Als we in een ruimte zitten, dan ontstaat er een chemie die altijd ergens toe leidt. Er is niemand op muzikaal gebied met wie ik dat heb. Dat is best wel bijzonder.”