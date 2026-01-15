Ex-GTST-actrice Dilan Yurdakul twijfelt over gezinsuitbreiding: ‘Vrijheid is zo belangrijk’

Premiere Musical Hadestown Ex-GTST-actrice Dilan Yurdakul

15/01/2026

Dilan Yurdakul (34) deelt haar twijfels over wel of geen kinderen. In haar nieuwe theatervoorstelling en podcast reflecteert ze op de levens van haar oma’s en wat hun keuzes, of het gebrek daaraan, voor haar betekenen, vertelt ze in ‘VROUW’.

De actrice, bekend als Aysen Baydar uit Goede Tijden, Slechte Tijden, legt haar focus op carrière, vrijheid en zelfbeschikking. De verhalen van haar familie vormen het vertrekpunt. Dilan onderzoekt hoe die geschiedenis doorwerkt in haar eigen leven.

Oma’s als kompas

In De Stille Vrouw vertelt Dilan over haar oma’s die vanuit Turkije naar Nederland trokken. ‘Mijn oma’s zijn heel verschillend, maar zijn beiden hun mannen achternagegaan die voor werk naar Nederland kwamen.’ Volgens haar leefden zij onder strikte regels: ‘Ze hebben zo veel moeten slikken en dragen.’

Strijd voor autonomie

Opgegroeid tussen twee culturen besloot Dilan doelbewust haar eigen koers te varen. ‘Ik heb eerst gestudeerd en ben daarna mijn droom, theater maken, achternagegaan. Maar het is allemaal niet zo vanzelfsprekend, ik heb gevochten voor mijn autonomie.’ Die behoefte aan eigen regie is inmiddels de rode draad in haar werk.

Kinderwens in perspectief

Nu de dertig gepasseerd, wikt en weegt Dilan het moederschap. ‘Dat vind ik heel lastig, die vrijheid is voor mij zo belangrijk.’ Ze ziet een duidelijk verschil met eerdere generaties: ‘Voor de generatie van mijn oma’s was een gezin het hoogst haalbare, maar voor mij niet.’

Verbonden met haar wortels

Tegelijk wil Dilan haar achtergrond omarmen. ‘In verbinding blijven met mezelf en met mijn wortels, waar ik vandaan kom; dat is altijd waar ik naar heb gezocht, en dat komt ook terug in mijn werk.’

