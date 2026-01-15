Ex-GTST-actrice Dilan Yurdakul twijfelt over gezinsuitbreiding: ‘Vrijheid is zo belangrijk’
15/01/2026
Dilan Yurdakul (34) deelt haar twijfels over wel of geen kinderen. In haar nieuwe theatervoorstelling en podcast reflecteert ze op de levens van haar oma’s en wat hun keuzes, of het gebrek daaraan, voor haar betekenen, vertelt ze in ‘VROUW’.
De actrice, bekend als Aysen Baydar uit Goede Tijden, Slechte Tijden, legt haar focus op carrière, vrijheid en zelfbeschikking. De verhalen van haar familie vormen het vertrekpunt. Dilan onderzoekt hoe die geschiedenis doorwerkt in haar eigen leven.
Oma’s als kompas
In De Stille Vrouw vertelt Dilan over haar oma’s die vanuit Turkije naar Nederland trokken. ‘Mijn oma’s zijn heel verschillend, maar zijn beiden hun mannen achternagegaan die voor werk naar Nederland kwamen.’ Volgens haar leefden zij onder strikte regels: ‘Ze hebben zo veel moeten slikken en dragen.’
De tekst gaat verder onder de teaser van De Stille Vrouw.
Lees ook: Dilan Yurdakul over comeback GTST: ‘Zeg nooit nooit’
Strijd voor autonomie
Opgegroeid tussen twee culturen besloot Dilan doelbewust haar eigen koers te varen. ‘Ik heb eerst gestudeerd en ben daarna mijn droom, theater maken, achternagegaan. Maar het is allemaal niet zo vanzelfsprekend, ik heb gevochten voor mijn autonomie.’ Die behoefte aan eigen regie is inmiddels de rode draad in haar werk.
Kinderwens in perspectief
Nu de dertig gepasseerd, wikt en weegt Dilan het moederschap. ‘Dat vind ik heel lastig, die vrijheid is voor mij zo belangrijk.’ Ze ziet een duidelijk verschil met eerdere generaties: ‘Voor de generatie van mijn oma’s was een gezin het hoogst haalbare, maar voor mij niet.’
Lees ook: Actrice Dilan Yurdakul: Instagram vind ik heel naar en ongezond
Verbonden met haar wortels
Tegelijk wil Dilan haar achtergrond omarmen. ‘In verbinding blijven met mezelf en met mijn wortels, waar ik vandaan kom; dat is altijd waar ik naar heb gezocht, en dat komt ook terug in mijn werk.’
BEELD: ANP
BRON: VROUW
LEES OOK
Uit andere media
Pearl uit ‘Winter Vol Liefde’ blijkt actrice te zijn
Johan Derksen ziet kijkcijferwaarde bij Monique en richt pijlen op Denise
Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken