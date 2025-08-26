De Bevers zijn online haat zat: ‘De lafheid van die mensen!’

Tekst: Boris van Zonneveld

Hij is normaal gesproken de rustige echtgenoot naast John de Bever, maar nu is de maat voor Kees Stevens vol. Hij is de constante stroom van online haat spuugzat. In gesprek met Weekend onthult hij niet alleen zijn woede, maar ook een opmerkelijk plan om de anonieme pesters aan te pakken.

Als we Kees vragen wat hem raakt, komt het hoge woord er zonder omwegen uit: “Ik blijf die reacties op internet gewoon verschrikkelijk vinden.” De anders zo bedachtzame manager maakt plaats voor een man die het onrecht niet langer kan aanzien. “Van die toetsenbordhelden die van alles schrijven. Ja, op Instagram of Facebook, of weet ik veel. Het schijnt dat je dat gewoon hebt als je wat bekender wordt. Dat mensen dat leuk vinden om te doen, dat het erbij hoort en dat je dat maar erbij moet nemen.”

‘Vaak dezelfde mensen’

Hij zucht diep. Het is duidelijk dat hij weigert om zich bij deze zogenaamde ’realiteit’ neer te leggen. “Blijkbaar kun je niet iedereen bekoren.” Wat Kees vooral steekt, is de lafheid van de anonieme pesters. “Die mensen hebben ons nog nooit gezien”, zegt hij. ’Het zijn ook vaak dezelfde mensen. Dan zijn ze, als het honderd reacties zijn, geschreven via drie IP-adressen. Snap je wat ik bedoel? Het zijn allemaal dezelfde personen onder hetzelfde bericht.”

Nieuw programma?

Hij broedt op een plan, een gedurfde, directe manier om haters met hun eigen gedrag te confronteren. “Ik zou een programma willen maken bij RTL of elders en dan gewoon die mensen opzoeken. Dat ik ineens naast ze sta of zo. En dan gaan ze natuurlijk ineens heel leuk doen. Want het is online stoerheid.” Kees heeft er zin in. “En dan die mensen een dag meenemen naar de optredens. Kijk, je hoeft ons niet leuk te vinden, maar waarom dat negatieve op internet?”

Ons hele gesprek met John en Kees de Bever lees je in Weekend editie 35. Daarin vertellen de twee onder meer hoe het voor hen is om hun overleden dierbaren weer terug te zien in herhalingen van hun succesvolle realitysoap De Bevers, die nu dagelijks te zien zijn op RTL.