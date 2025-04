De Bevers zijn dankbaar: ‘Focus op leuke dingen’

Tekst: Sabine Krouwels

Het overlijden van enkele BN’ers in de eerste maanden van dit jaar heeft John en Kees de Bever met hun neus op de feiten gedrukt. Ze zijn extra dankbaar voor het leven dat ze mogen leiden, al beseft John ook nu hij zestig wordt dat hij alles eruit wil halen wat erin zit, vertelt hij deze week in Weekend. “Je gaat wel meer over dingen nadenken.”

Het overlijden van Dieuwertje Blok, Ron Brandsteder, Rob de Nijs en Loretta Schrijver zorgde ook in huize De Bever voor een moment van reflectie. Zeker bij John, die dit jaar zestig wordt. “Ik ben twintig jaar ouder dan Kees, dus ja, dat raakt mij zeker. Dan denk ik: jeetje, die was 65, die 67. Ik ga ook die kant op. Dan ga je wel meer over dingen nadenken. Ik wil nu wel nóg meer uit het leven halen.”

Lees ook: Kees de Bever leest álles: ‘Best lastig’

Mooi leven

Ook Kees werd door deze gebeurtenissen met beide benen op de grond gezet. “Je beseft ook dat wij een heel mooi leven hebben. Dat we dit allemaal mogen doen. We willen ons echt focussen op dingen die we leuk vinden.”

Lees het hele interview met John en Kees de Bever, waarin ze ook een update geven over Kees’ gezondheid en ingaan op de sleutel van hun succes, in Weekend nummer 15. In deze editie staat tevens een verslag van Prinses Amalia die in Madrid een tulpentuin onthulde. Ook zijn er interviews te lezen met onder andere Tony Neef, The Bold-ster Thorsten Kaye en seksuologe en psychologe Eveline Stallaart. De nieuwste Weekend ligt vanaf vandaag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.