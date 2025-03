Kees de Bever leest álles: ‘Best lastig’

Tekst: Emelie van Kaam

Waarom moeten mensen op het internet elkaar zoveel kritiek geven, vraagt Kees de Bever zich af. Hij leest alles wat er over hem en zijn echtgenoot John geschreven wordt en hoewel hij veel van zich af kan laten glijden, zijn er ook zeker opmerkingen die hem raken, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik erger me eraan dat iedereen elkaar anoniem kan schaden.”

Kees de Bever leest alles wat er over hem en zijn echtgenoot John geschreven wordt. Hij vindt het best lastig om met die kritiek om te gaan. “Het is tegenwoordig heel erg, het blijft niet alleen bij een mening. Als je iets niet leuk vindt, zap of scroll lekker door, denk ik dan. Anders is het een leerproces. Het is nu nog allemaal nieuw, over een jaar of twee zal ik er misschien geen moeite meer mee hebben.”

Anoniem

Kees kan veel opmerkingen van zich af laten glijden, maar sommige dingen raken hem zeer zeker. “Wanneer het respect verloren gaat. Zo ook richting mensen die ons lief zijn. Iedereen kan elkaar anoniem schaden op het internet en daar erger ik me aan.”

