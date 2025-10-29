Premiere The Harbour Club Vegas Show Dave Roelvink

Dave Roelvink vergeet schoenen én sleutel: ‘Dat ze mij laten stemmen’

Tekst: Denise Delgado

29/10/2025

Dave Roelvink (31) stapte woensdagavond zonder schoenen én zonder sleutels de deur uit. Op Instagram Stories deelt hij met veel zelfspot hoe hij uiteindelijk op zijn sokken door de regen moest lopen.

“Ik gooi de deur achter me dicht, en ik denk: de schoenen staan nog in de gang,” vertelt Dave lachend. “En ik voel in mijn zak: ik heb geen sleutel!” In de video is te zien hoe hij natgeregend door de straat sjokt. “Het is zeiknat. En mijn auto staat ook zo ver geparkeerd, omdat er geen parkeerplek dichterbij was.”

De realityster kan er achteraf smakelijk om lachen. “Dat ze mij laten stemmen! Dat zou verboden moeten worden. Echt vreselijk. Welke mafkees loopt er nou de deur uit zonder schoenen en sleutel.”

Scherm­afbeelding 2025 10 29 Om 23.32.40
Uiteindelijk weet hij bij zijn moeder een reservesleutel op te halen. Haar reactie? “Wat een lamlul ben je ook weer. Sjonge jonge.” zegt ze droogjes, terwijl Dave zijn misstap met een glimlach afsluit.

