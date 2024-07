Dave Roelvink geeft duidelijkheid over liefdesleven

De geruchten gaan dat Dave Roelvink weer aan het daten is. Vorige week is Roelvink namelijk gespot met Marijn Kuipers tijdens een etentje in Amsterdam.

Nu vertelt de zoon van Dries aan Shownieuws dat het “zomaar zou kunnen” dat hij met Marijn gespot is.

“Ik zou wel weer openstaan voor een relatie, ja”, geeft Dave aan. “Ik voel wel heel erg na het losbandige leven, nu ik clean ben en niet meer in het uitgaansleven kom, dat ik op zoek ben naar iets rustigs en iets leuks. Een leuke vrouw zou daar op zijn tijd goed bij passen”, legt hij uit.

Ondanks Dave vorige week in &C aangaf op dit moment geen nieuwe vlam te hebben en eerst nog “een beetje moet bijkomen van alle ellende”, lijkt hij nu toch open te staan voor een nieuwe liefde.