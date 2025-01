Danny Froger: ‘Een plaat met m’n pa zit er niet in’

Tekst: Sabine Krouwels

Ondanks dat ze in hetzelfde vak zitten ziet Danny Froger het niet zitten om een liedje op te nemen met zijn vader René, onthult hij deze week in Weekend. “Ik doe mijn ding, hij doet zijn ding.”

Toen Weekend Danny Froger vroeg of hij het zou zien zitten om een keer een plaatje met zijn vader René te maken, reageerde de zanger spontaan: “Nee joh! Ik zou niet weten waarom, haha! Niet lullig bedoeld, maar we doen ieder ons eigen ding. Ik doe mijn ding, hij doet zijn ding. Nee, dat zit er echt niet in.”

Lees ook: Danny Froger: ‘Krijg vaak de vraag of we nog een jongetje willen’

Gewoon

Ondanks dat menig artiest voor zijn vader in de rij staat, is dat niet een kans die Danny dus snel zal aangrijpen. “Voor mij is het gewoon mijn pa. Het klinkt misschien gek, maar dan is het niet zo spannend als voor anderen misschien. Ik ben gewoon lekker bezig op mijn eigen pad. Dus ik heb niet het idee dat wij snel de studio induiken met z’n tweeën.”

Lees het hele interview met Danny Froger, waarin hij onder meer vertelt over zijn ervaringen in No Way Back VIPS en zijn moeite om mensen te vertrouwen, in Weekend nummer 5. Deze editie ligt vanaf vandaag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.