Danny Froger: ‘Krijg vaak de vraag of we nog een jongetje willen’

Danny Froger en zijn vriendin Ann Dominique hebben twee prachtige dochters, Fallon en Scottie. Deze week spreken ze met Weekend over mogelijke gezinsuitbreiding. “Straks word ik een soort Robert ten Brink. Met vijf vrouwen op de bank.”

Danny Frogers broer Maxim wordt binnenkort voor de eerste keer vader. Danny krijgt hierdoor geregeld de vraag of hij en zijn vriendin Ann Dominique naast hun twee dochters niet nog een jongetje zouden willen. “Ik vind dat een gekke vraag,” vertelt Danny. “Het is gewoon hartstikke goed zo.” Ann Dominique beaamt dit. “Ik sta er net zo in, ik heb mijn handen nu al vol! En Fallon en Scottie zijn allebei hartstikke gezond en lief, dat is het belangrijkste.”

Een soort Robert ten Brink

Ook wat betreft drukte vinden de twee het helemaal goed zo. “We werken best veel en Do wil ook gewoon nog veel blijven doen,” aldus Danny. “Zoals het nu gaat, is het goed te combineren. Er is altijd wel een van ons bij de kinderen. Ik denk dat het met drie een stuk lastiger zal worden. Daarnaast word ik anders een soort Robert ten Brink. Dat ik straks met vijf vrouwen op de bank zit! Dus nee, ik vind het helemaal goed zo.”

