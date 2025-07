Claude verrast publiek met ‘mini-me’ tijdens show in Enschede

Tekst: Denise Delgado

Claude (21) stond donderdag op het podium van Grolsch Summer Sounds: Enschede Live en deed dat niet alleen. Tot verrassing van het publiek haalde hij de 11-jarige Olivier het podium op: het jongetje dat ook te zien was in de videoclip van zijn Eurovisienummer ‘C’est La Vie’.

‘Kijk eens wie er bij mijn show was!! Olivier aka mini-me!’, schrijft de zanger enthousiast op Instagram. In de video is te zien hoe hij samen met Olivier het inmiddels bekende dansje uit de clip uitvoert. ‘Dit doet me terugdenken aan Eurovision,’ aldus Claude.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Tijdens zijn optreden op het Eurovisie Songfestival in Basel was Olivier overigens ook al te zien. Hi was niet live te zien, maar als spiegelbeeld op een monitor, wat voor veel kijkers een memorabel moment bleek.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @CLAUDEKMB