Ben Cramer kritisch op Songfestivalliedje Claude

Tekst: Emelie van Kaam

Dat Claudes Songfestivalliedje C’est La Vie niet bij iedereen in de smaak valt, bewijst Ben Cramer. Wederom is hij kritisch op de Nederlandse inzending. “Het is niet mijn cup of tea,” vertelt hij deze week in Weekend.

Ben Cramer is niet te spreken over C’est La Vie, het liedje waarmee Claude Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Zwitserland. “Ik heb er twee keer naar geluisterd en de videoclip erbij gezien en ik vind het hele goede ochtendgymnastiek. Onvoorstelbaar zeg, wat daar een werk in zit, al die bewegingen en toestanden. Ik kan me voorstellen dat de huidige generatie hier voor gaat, dat jongeren het helemaal te gek vinden. Maar het is niet mijn cup of tea.”

Lees ook: Ben Cramer: ‘Je wordt tegenwoordig doodgegooid met talenten’

Niet bijzonder

Naast de videoclip doet ook het liedje zelf niks voor Ben. “Ik vind de melodie niet zo bijzonder, het begin lijkt zelfs ergens op, ik kan het echter niet plaatsen. Het akkoordenschema komt me erg bekend voor, daar zijn meer liedjes mee gemaakt.”

Lees het hele interview met Ben Cramer, waarin hij ook ingaat op een eventuele rol als coach bij The Voice Of Holland, in Weekend nummer 15. In deze editie staat tevens een verslag van Prinses Amalia die in Madrid een tulpentuin onthulde. Ook zijn er interviews te lezen met onder andere John en Kees de Bever, The Bold-ster Thorsten Kaye en seksuologe en psychologe Eveline Stallaart. De nieuwste Weekend ligt vanaf vandaag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.