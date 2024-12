Ben Cramer: ‘Je wordt tegenwoordig doodgegooid met talenten’

Ben Cramer is kritisch op talentenjachten. Toch zou hij zo plaatsnemen in een van de stoelen van The Voice als hij daarvoor zou worden gevraagd. Zijn leeftijd vindt hij hierbij juist een pré, aangezien hij op hele andere dingen zou letten dan de andere coaches, vertelt hij deze week in Weekend. “Daar zouden de monden nog van open vallen.”

Wat er bij The Voice gebeurd is, is volgens Ben Cramers niet goed te praten. Toch vindt hij het geweldig dat het programma terugkeert. Hoewel hij er ook een minpunt aan ziet. “Tegenwoordig word je doodgegooid met talenten, dat is echt van deze tijd. Als ik terugdenk aan mijn tijd, was dat heel anders. Wilde je met je muziek of optreden een beetje opvallen, dan was je máánden bezig om zelfs maar een klein beetje aandacht te krijgen. Nu hoef je alleen maar één goed tv-optreden te hebben en iedereen kent je meteen.”

Open monden

Toch zou Ben zo in een van de rode stoelen plaatsnemen als hij daarvoor gevraagd zou worden. “Ik zou op dingen letten waar anderen niet eens aan denken. Als je een ouder iemand neerzet als ik zou iemand kunnen zeggen: “Waarom? Het is een programma voor jongeren”. Als je bijvoorbeeld naar Engeland kijkt, zit daar een Tom Jones in The Voice. Daar vallende monden nog van open en ik denk dat men dat bij mij ook zou hebben.”

