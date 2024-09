Britt Dekker getrouwd met haar Max: ‘Wat een droom’

Britt Dekker heeft zaterdag genoten van haar bruiloft. “TROUWEN IS ECHT HEEL LEUK”, jubelt de presentatrice zondag op Instagram.

De 32-jarige Dekker deelt enkele foto’s van haar grote dag. “#wateendroom”, vat ze samen.

Mooiste jurk ooit

De presentatrice gaf het jawoord aan regisseur Max Apotowski. Dat deed ze in een jurk van de Libanese ontwerper Zuhair Murad. Dat was een grote wens van haar, deelde ze enkele dagen geleden via de Instagrampagina van de bruidsmodezaak waar ze haar jurk ophaalde. In een video vertelde ze dat ze de jurk pas enkele weken voor de bruiloft voor het eerst aan kon trekken, onder meer omdat de japon van ver moest komen en zij zelf naar de Olympische Spelen in Parijs was geweest. Maar hij paste, en Dekker noemde de jurk in de video “de mooiste jurk die ik ooit aan heb gehad”.