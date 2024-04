‘Talpaard’ George krijgt ererol tijdens bruiloft Britt Dekker

De ringen worden tijdens de bruiloft van Britt Dekker gebracht door haar andere grote liefde. Haar ‘Talpaard’ George, die ze van mediamagnaat John de Mol kreeg in ruil voor de presentatie van een paar programma’s bij Talpa, heeft de eer. “Dus dat is wel vet”, zegt de presentatrice voor de camera van RTL Boulevard.

De 32-jarige Dekker maakte vorig jaar oktober bekend dat ze na tien jaar verkering ten huwelijk was gevraagd door haar vriend, tv-regisseur Max Apotowski. De voorbereidingen zijn in volle gang. “We zijn een soort diesels, we moesten even op gang komen. Maar nu zitten we er inmiddels helemaal lekker in.”

Jurk is binnen

De bruiloft is in september, maar de ringen zijn er nog niet. “De jurk is binnen en dat is het belangrijkst.”