BN’ers eren Jan Cremer: ‘Een groot man’

Verschillende bekende Nederlanders staan woensdag stil bij de dood van Jan Cremer. Eerder op de dag werd bekend dat de schrijver en beeldend kunstenaar op 84-jarige leeftijd is overleden.

Onder anderen schrijver Özcan Akyol wijdt op X een bericht aan Cremer. Akyol omschrijft Cremer als “een groot man” en “een icoon”. “Hij was wegbereider, inspirator, uitvinder, oneindig creatief en taalvirtuoos. Zelfs vijftig jaar na publicatie wist hij mijn leven te veranderen met zijn boeken.”

‘Ken hele stukken uit mijn hoofd’

Ook Nico Dijkshoorn reageert op het overlijden van Cremer. “Jan Cremer dood. Ken hele stukken uit ‘Ik, Jan Cremer‘ uit mijn hoofd. Briefwisseling met Gerard Reve: hilarisch en op een vreemde manier ontroerend. Zijn verzamelde brieven: ontluisterend. De cover van ‘Ik, Jan Cremer’: beste ooit”, aldus Dijkshoorn op X. Ilja Gort schrijft dat “een boom” is omgevallen. “Groot gemis.”

‘Imponerende vent’

Theo Maassen nam in 2021 nog een interview op met Cremer. Dat was de enige keer dat hij Cremer ontmoette. De cabaretier herinnert Cremer als “een imponerende vent”, zegt hij tegen het ANP. “Hij was een ‘one of a kind’ figuur, met niemand te vergelijken”, zegt Maassen. De cabaretier en acteur noemt het boek Ik, Jan Cremer een “fantastische schelmenroman”. Het is “fantastisch, letterlijk en figuurlijk”, aldus Maassen.