Schrijver en schilder Jan Cremer (84) overleden

Schrijver en schilder Jan Cremer is woensdagochtend op 84-jarige leeftijd overleden, meldt uitgeverij De Bezige Bij. De auteur wordt in besloten kring begraven. “Hij schreef zoals hij schilderde, hij schilderde zoals hij schreef”, zegt zijn vrouw Babette Cremer.

Met het overlijden van Cremer verliest Nederland een icoon, “die de kunst en literatuur ten diepste heeft veranderd”, zegt De Bezige Bij. “We zijn intens bedroefd en diep getroffen door zijn dood.”

De in 1940 in Enschede geboren schrijver en kunstenaar studeerde aan de kunstacademies in Arnhem, Den Haag en Parijs. Cremer debuteerde in 1964 met het autobiografische boek Ik Jan Cremer, dat toen een schokgolf veroorzaakte, onder meer door de expliciete seksscènes in de roman. “De meerderheid van de critici was geschokt door het boek, ouders verboden hun kinderen het te lezen. Uiteraard deden ze dat wel, en in groten getale”, aldus De Bezige Bij over het boek, dat in vele talen werd vertaald en tientallen keren werd herdrukt.

Nieuwe roman

Later verschenen nog een tweede en derde boek van Ik Jan Cremer. Andere boeken van de auteur zijn het eveneens driedelige De Hunnen, De Venus van Montparnasse en Made in USA.

Cremer was nog bezig met een nieuwe roman, bevestigt zijn uitgever. Of die nog uitgebracht gaat worden, is nog onduidelijk.

Beeld: Reni van Maren