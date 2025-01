Billy Dans tot over zijn oren verliefd

Tekst: Sabine Krouwels

Hij zag haar op een foto, snelde naar de plek waar ze was en een week later hadden ze hun eerste date. Billy Dans liet er geen gras over groeien toen hij Pernelle wilde veroveren. Al moest hij wel wat moeite voor haar doen, vertelt hij deze week in Weekend. “Maar dat vind ik alleen maar leuk.”

Verkering

Billy’s avances wierpen gelukkig hun vruchten af. “Een paar maanden later hadden we verkering en we hebben het super gezellig samen. We zijn al op vakantie geweest en hebben onlangs een midweekje Maastricht gepakt.”

