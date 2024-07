André Hazes en schrijvers begraven strijdbijl: ‘Wat Billy Dans over ons zei raakte me’

Maandenlang was het moddergooien, maar nu lijken André Hazes, zijn voormalige liedjesschrijvers en nieuwe producer de strijdbijl te hebben begraven. Sterker nog, ze willen samen werken aan nieuwe muziek. Deze week spreekt Weekend hier onder andere liedjesschrijver Edwin van Hoevelaak over. “We hebben veel meegemaakt.”

Nachtenlang lag Edwin destijds wakker van de breuk van André en zijn schrijversteam. “Maar hij ook. Het is een soort huwelijk, je bent erg close en krijgt onderweg enorm succes. Wij deelden alles met elkaar, de diepste persoonlijke gevoelens. Wij hebben als team veel meegemaakt.”

Heetst van de strijd

De strijdbijl mag inmiddels begraven zijn, maandenlang had Edwin geen goed woord over voor Andrés nieuwe producer Billy Dans. “Het ging over en weer. In het heetst van de strijd zeg je waarvan je later denkt: dat had ik misschien anders, óf niet, kunnen zeggen. Het raakte mij wel wat Billy had gezegd over ons. Hij zegt dat hij het niet zo bedoeld heeft. Dat het werd uitvergroot.”

