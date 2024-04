André Hazes: ‘Moeder kan artiestennaam verbieden als ze kwaad wil’

André Hazes zou zijn eigen naam niet meer als artiestennaam mogen gebruiken als zijn moeder Rachel Hazes “kwaad zou willen”. Dit omdat Rachel de merknaam Hazes beheert. Dat vertelde de 30-jarige zanger in de Belgische talkshow De Tafel van Gert, van Gert Verhulst.

“Het is zelfs zo, dat als mijn moeder kwaad zou willen, dan zou ik mijn artiestennaam moeten veranderen. Terwijl het mijn naam is. Zo streng is dat”, zegt André. Volgens de zanger verdient zijn moeder behoorlijk met de merknaam Hazes. “Ik kan niet in de portemonnee kijken, maar ik denk dat je geen medelijden met haar hoeft te hebben, nee.”

Ook stipte André kort de erfeniszaak aan die speelt tussen zijn zus Roxeanne Hazes en zijn moeder. “In Nederland is dat een aardig dingetje. Het is een juridische strijd tussen mijn moeder en mijn zus ook, op dit moment.”

In september vorig jaar kwam naar buiten dat Roxeanne een bodemprocedure gaat starten tegen haar moeder. Dit vanwege inkomsten die ze onterecht zou hebben ontvangen als erfgename van haar overleden partner André Hazes sr. Volgens het testament van de in 2004 overleden volkszanger is Rachel geen erfgenaam en zou ze dus geen inkomsten van hem mogen ontvangen. Zij mag zich van de rechter voorlopig wel erfgenaam blijven noemen, omdat Roxeanne te laat een kort geding over de zaak had aangespannen. De zaak moet in een bodemprocedure worden behandeld, oordeelde de rechter.