Beau van Erven Dorens: ‘Schijnwerpers doven langzaam uit’

Vroeger was Beau van Erven Dorens gek op aandacht, maar intussen hunkert hij daar veel minder naar. Doe hem maar de gezelligheid van zijn gezin in plaats van avond aan avond naar feestjes. De presentator hoeft voorlopig nog niet van de buis te verdwijnen, “maar op een gegeven moment moet ik het stokje overdragen,” vertelt hij deze week in Weekend.

Stiekem zou Beau van Erven Dorens een leven buiten de schijnwerpers best lekker vinden. “Ik vind het heerlijk om gewoon over straat te kunnen gaan. Ik zie dat de nieuwe generatie meer op YouTube zit en meer naar dat soort netwerken kijkt dan naar de reguliere televisie. Dus langzaam dooft het toch wel uit.” De ooit zo aandachtsgeile presentator vindt het prima om wat minder in de belangstelling te staan. “Je ziet me niet op feesten of zoiets, dat is niet mijn ding. Ik ben altijd het meest tevreden als ik met mijn gezin ben.”

Stokje overdragen

Toch zal Beau niet binnenkort van tv verdwijnen, want daarvoor geniet hij nog te veel van zijn werk. “Een paar dingen wil ik wel willen doen. Nu ben ik fulltime bezig met tv-maken, maar op een gegeven moment moet ik toch een beetje dat stokje gaan overdragen. Ik heb net een contact gesloten voor vier jaar, dus voorlopig ben je nog niet van me af.”

