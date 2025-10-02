Auto van Bridget Maasland aangereden, dader op de vlucht

Het was donderdag flink schrikken voor Bridget Maasland (50), toen haar auto hard werd aangereden. Op Instagram vertelt de presentatrice dat de bestuurder er daarna te voet vandoor ging.

Band van de velg af

In haar stories zegt Bridget: “Ik hoorde een megaharde klap. Is er dus een auto in mijn auto gereden. Spiegel eraf. Ingedeukt. Zelfs de band helemaal van de velg af en zo de stoep op geduwd. Want hij stond gewoon netjes in een parkeervak.”

De dader koos na de botsing het hazenpad. “De auto is rechts afgeslagen en heeft hem bijna tegen het verkeersbord aangezet. Hij is toen de auto uitgerend en de straat ingevlucht,” aldus de presentator.

Volgens Bridget gaat het om een huurauto die op een andere naam staat. De politie kwam direct ter plaatse om de zaak verder af te handelen.

