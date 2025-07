Bridget Maasland vindt ouderschap ondankbare taak

Tekst: Emelie van Kaam

Als je als ouder je taak goed volbrengt, zijn je kinderen op enig punt klaar om op hun eigen benen te staan. Maar die taak is eigenlijk best wel ondankbaar, redeneert Bridget Maasland deze week in Weekend. “Je moet elke keer afscheid nemen.”

Mees, de zoon van Bridget Maasland, is inmiddels alweer zestien en heeft zijn havodiploma op zak. Volgens zijn moeder is hij klaar voor de grote wereld, maar is mama Bridget dat zelf wel? “Nou, ik vind het best pittig, met die overgang en ook vanwege het rouwen naar wat ooit was: een klein kind dat jou nodig had.”

Ondankbaar

Voor Bridget voelt het ouderschap in dat opzicht als een vrij ondankbare taak. “Als je kind het goed doet op een gegeven moment, is jouw taak volbracht. Maar je hebt wel echte keer dat je afscheid moet nemen: eerst van baby, dan van peuter, dan van kleuter.”

Afscheid

Dat telkens weer afscheid moeten nemen vindt Bridget als moeder best wel pittig. “Geen afscheid van de persoon, maar wel van wie ze toen waren. Dus dat is steeds weer even rouwen.”

