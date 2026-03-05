Wow! Anonieme Boer Harm wil masker afzetten: ‘Wil mijn verhaal doen’

Tekst: Denise Delgado

De mysterieuze ‘boerenrapper’ Boer Harm zegt dat hij klaar is met anoniem blijven. In de podcast ‘Temptation Night’ vertelt hij dat hij na een zware periode overweegt zijn masker af te zetten én zijn echte identiteit te onthullen.

Hype met miljoenen views

Met zijn opvallende look (gouden ketting, rode boerenzakdoek en een rubberen gezichtsmasker) werd Boer Harm in 2024 razendsnel een jongerenhit. Brommers Kieken ging hard: miljoenen views op YouTube en enorme streamcijfers op Spotify. In korte tijd stond hij overal op het podium, altijd in kostuum.

Na de doorbraak hield de vaart er volgens hem langzaam mee op. Een opvolger deed het nog redelijk, maar de buzz zakte weg. Boekingen bleven uit, zijn socials werden stiller en ook een latere ‘kersttrack’ haalde lang niet dezelfde aandacht.

Diep dal na succes

Boer Harm zegt dat hij zichzelf overschatte. Door een volle agenda met nachtoptredens en eindeloze autoritten raakte hij leeg en verdween de inspiratie. Intussen liep zijn relatie stuk en viel zijn team uit elkaar. “Toen ging ik een heel diep donker gat in,” vertelt hij.

Hij probeerde terug te komen, maar dat pakte niet uit zoals gehoopt. Mensen geloofden niet dat hij nog dezelfde persoon achter het masker was, zegt hij. Daardoor kreeg hij opnieuw een golf aan negatieve reacties.

Altijd ‘aan’ door het typetje

De grootste last van zijn succes vindt hij dat niemand ziet hoe het écht met hem gaat. Hij moet altijd in zijn rol blijven en ‘aan’ staan, ook als hij moe is, privégedoe heeft of het achter de schermen rommelt.

Nieuwe muziek, nieuw plan

Volgens Boer Harm staat zijn carrière nu op een ‘wankel plankje’. Wel bracht hij onlangs met Frank van Etten een carnavalesk nummer uit en komt er vrijdag een nieuwe track aan. Maar zijn focus ligt vooral op iets anders: een documentaire waarin hij het hele verhaal wil vertellen.

Documentaire moet identiteit onthullen

In die docu wil hij naar eigen zeggen alles laten zien: het plan, de chaos, het verdriet en de groei én wie hij werkelijk is. Dat zou volgens hem zelfs groter kunnen worden dan zijn opkomst als Boer Harm. “Ik ben alles wat Boer Harm niet is,” zegt hij. “Ik ben maar een kwetsbare jongen.” Wanneer de documentaire verschijnt, is nog niet bekend.

