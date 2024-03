Publiek eerbetoon voor rapper Def Rhymz in Crooswijk

Familie en vrienden nemen maandag in de Rotterdamse wijk Crooswijk afscheid van de eerder deze week overleden rapper Def Rhymz. Dat hebben zij donderdag bekendgemaakt. De afscheidsbijeenkomst is in besloten kring. Maar voorafgaand vindt een tocht plaats waarin het lichaam van de rapper in een auto een route aflegt door de wijk Crooswijk, waar hij woonde en opgroeide.

De familie laat weten dat “dit eerbetoon is bedoeld om iedereen de mogelijkheid te geven om op gepaste wijze afscheid te nemen”. Daarnaast is het de bedoeling dat er over een paar maanden een groot concert wordt georganiseerd om het leven en de muziek van Def Rhymz te vieren. Dit was één van de laatste wensen van de rapper. Details over dit feest worden later bekendgemaakt. De organisatie is in handen van dj E-Fortes, die Def Rhymz de afgelopen jaren muzikaal begeleidde.

Begraven in Suriname

Het is nog niet duidelijk hoe laat exact de rouwtocht per auto zal zijn. Uiteindelijk wordt Dennis Bouman, zoals de artiest officieel heette, begraven in Suriname. Om dit voor elkaar te krijgen werd de afgelopen week een crowdfunding gestart. De familie had zelf niet meer genoeg geld hiervoor, onder meer door de hoge ziekenhuiskosten van de artiest de afgelopen jaren. In totaal is er 56.330 euro ingezameld om de kosten van de uitvaart te dekken. Familie en vrienden schreven in een verklaring dat woorden tekortschieten om hun dankbaarheid te uiten.

Steunhart

Bouman overleed op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van de problemen met zijn hart. Hij leefde al vier jaar met een zogenoemd ‘steunhart’, in afwachting van een transplantatie.

Beeld: ANP