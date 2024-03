Familie bevestigt: rapper Def Rhymz overleden aan gevolgen hartfalen

Rapper Def Rhymz is zondagavond overleden als gevolg van hartfalen. Dat heeft de familie maandag bekendgemaakt aan het ANP. Dennis Bouman, zoals de artiest officieel heette, werd 53 jaar. Hij is in Utrecht vredig ingeslapen in het bijzijn van vrienden en familie.

Het ging al langere tijd niet zo goed met de gezondheid van de in Paramaribo geboren zanger. Bouman leefde al ruim vier jaar met een steunhart in afwachting van een mogelijke transplantatie. “Door complicaties mocht het helaas niet zo ver komen”, zegt de familie maandag in een verklaring. “We zijn ook bijzonder trots op de positieve man die hij was en voor ons altijd zal zijn. Een liefdevol mens dat er altijd voor ons was, in goede en minder goede tijden. Hij heeft door de jaren heen vele harten veroverd en heeft een blijvende stempel achtergelaten op de Nederlandse muziekindustrie.”

Lees ook: Vrienden en collega’s melden overlijden rapper Def Rhymz (53)

Dankbaar voor steun

De familie bedankt iedereen voor de steun die ze heeft ontvangen. “De vele berichten van medeleven en herinneringen aan Dennis worden zeer gewaardeerd en bieden troost voor de leegte die hij achterlaat. Blijf vooral mooie herinneringen, avonturen en waardevolle verhalen over Dennis delen.” Op een later moment zal de familie bekendmaken waar en wanneer er gelegenheid zal zijn om afscheid te nemen van Bouman.

Als Def Rhymz scoorde Bouman in 2001 een nummer 1-hit met Schudden. Ook zijn singles Doekoe en De Bom deden het goed in de Nederlandse hitlijst.

Beeld: ANP