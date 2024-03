Vrienden en collega’s melden overlijden rapper Def Rhymz (53)

Verscheidene collega-rappers hebben zondagavond op Instagram het nieuws gedeeld dat rapper Def Rhymz op 53-jarige leetijd is overleden. Dennis Bouman, de echte naam van Rhymz, vertelde eind vorig jaar voor het eerst over zijn hartproblemen. Zijn dood is niet bevestigd door zijn management.

De Surinaams-Nederlandse rapper kreeg vooral bekendheid met zijn hits Doekoe en Schudden (2001). Rhymz had de afgelopen vier jaar drie hartoperaties gehad. Een motortje garandeerde daarop de bloedsomloop in zijn lichaam. “Als ik dit niet heb, ben ik dood”, zei hij toen in de podcast NandoLeaks van FunX-dj Fernando Halman. De dj deelt een foto van Rhymz op Instagram. “Ons laatste gesprek was magisch. Zo mooi om je legendarische verhalen te delen met mensen. Je zult nooit vergeten worden”, schrijft hij.

“Mijn broer, je bent gaan rusten. We will always love you man”, reageert rapper en goede vriend U-Niq op het nieuws. “Rust in vrede”, schrijft platenlabel TopNotch. “Rust zacht King”, aldus rapper Winne. Ronnie Flex en Frenna delen een foto van Rhymz op Instagram.

In shock

Rapper Brainpower schrijft op X dat hij “in shock” is. “Deze komt keihard aan. Leerde je ergens in de early 90s kennen. En later zijn we elkaar ruim 25 jaar on the road vrijwel continu tegengekomen en hebben we regelmatig gehangen.”

“Rust in vrede naar deze legend. Deze doet pijn”, schrijft Akwasi. Zanger Dean Saunders schrijft: “RIP my friend Deff Rhymzzzzz”.

